Zeelink-Projekt : Das soll die Gasleitung sicher machen

Niederrhein Hubschrauber werden die Zeelink-Gaspipeline abfliegen, Detektoren nach Methan-Spuren in der Luft schnüffeln, gelbe Pfähle markieren einen Schutzstreifen durch das Land. Das Unternehmen Open Grid erklärt die Sicherheitsstandards.

Schutzstreifen Oberhalb der Pipeline gilt ein Streifen Land von insgesamt zehn Metern Breite – jeweils fünf Meter zu beiden Seiten der Leitung – als Schutzstreifen. „Der Verlauf der Leitung in der Erde ist an der Oberfläche mit gelben Schilderpfählen deutlich markiert“, sagt Lehmann. Grundsätzlich darf in diesem Bereich nichts getan oder errichtet werden, was die Sicherheit der Gasleitung gefährden könnte. „Unzulässig sind unter anderem: bauliche Anlagen, tief wurzelnde Pflanzen, Dauerstellplätze, Lagerung von Silagen oder schwer bewegliche Materialien“, zählt Lehmann auf. Weil die Leitungen aber tief genug im Erdreich lägen – in der Regel bedeckt mit 1,20 Metern Erde – sei eine „normale landwirtschaftliche Nutzung auch im Bereich des Schutzstreifens gewährleistet“.

Hubschrauberflüge Der Bereich, in dem die Gasleitung liegt, wird äußerlich auf Sicht kontrolliert – durch Begehen, Befahren oder Überfliegen. „Dies erfolgt in der Regel alle vier Wochen durch eine Sichtbefliegung mittels Hubschrauber“, führt Open Grid aus. „Ziel ist es dabei, Baumaßnahmen und besondere Vorkommnisse im Trassenbereich der Gasleitung zu erkennen.“

Sperr- und Messstellen Gasdruck-, Regel- und Messanlagen – so genannte GDRM-Anlagen – regeln den Druck in der Leitung und messen an „Abzweigungen“ die Übergabemengen an jene Verbraucher oder Verteilnetze, die von der großen Fernleitung gespeist werden. „In Fernleitungen wird Erdgas unter hohem Druck transportiert. Dieser Druck ist für private wie auch industrielle Endverbraucher in der Regel zu hoch“, erläutert Open Grid dazu. Für die gesamte, 216 Kilometer lange Zeelink-Leitung sind vier solcher GDRM-Anlagen geplant. Sensoren erfassen dort die Daten und übertragen sie an eine Steuerungszentrale. Alle zehn bis 18 Kilometer werden außerdem Strecken-Absperrarmaturen installiert.