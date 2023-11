Rheinberger Innenstadt In kleinen Schritten zurück zu mehr Leben

Rheinberg · Am Donnerstag findet ein Advents-Treff in der Rheinberger Fußgängerzone statt. Die Stadt teilte mit, dass die Baustelle an der Orsoyer Straße im Laufe dieser Woche unterbrochen und die übliche Verkehrsregelung wiederhergestellt wird.

27.11.2023 , 16:21 Uhr

Beim Kastanienfest war in der Innenstadt mal wieder richtig was los. Das soll künftig wieder öfter gelingen. Foto: Armin Fischer (arfi)