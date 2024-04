Glasfasernetz in Rheinberg So plant die Telekom den Glasfaserausbau

Im Mittelpunkt des Infoabends in der Stadthalle stand das Thema Glasfaser mit Tarifen, Vorteilen und die Zukunftsfähigkeit der Lichtgeschwindigkeit. Die Zukunft ist digital, so die klare Botschaft von Telekom-Regiomanager Yasin Ece, zuständig für den Glasfaserausbau in Rheinberg. Wie viel mehr Datentransfer und Streaming genutzt werden, hat die Coronazeit verdeutlicht. „Das Kupfernetz war am Ende seiner Kapazität“, so Ece. Spiele, Online-Shopping, Home-Office, Online-Konferenzen und digitaler Schulunterricht sowie Kommunikation über die Sozialen Dienste zeigten digitale Grenzen auf. „Alles lief nur noch über das Internet. Wir brauchen wir ein belastbares Glasfasernetz“, so Ece weiter. Schon jetzt sind Haushalte mit ihren Endgeräten bis hin zu „Alexa“ mit dem Netz verbunden. Glasfaser sei vorausschauend, nicht nur, um hautnah die Fußball-Europameisterschaft zu erleben, so Ece in einem kleinen Werbeblock.