Advent in Rheinberg So läuft es mit den Weihnachtsbäumen

Auch anderswo geht es um Weihnachtsbäume. Erstmals haben die Ehrenamtlichen des Millinger Trägervereins in diesem Jahr einen Weihnachtsbaum an der Grundschule am Bienenhaus in Millingen geschmückt. „Sonst haben wir das immer am Ehrenmal gemacht, das hat die Stadt in diesem Jahr aber selbst übernommen“, sagt Geschäftsführer Heinz-Joachim Empelmann. Den Schmuck bekamen die engagierten Vereinsvertreter wie schon in den vergangenen Jahren von den Kindern des Kindergartens St. Theresia in Millingen. Sie hatten kleine Plastikeimer und Joghurtbecher bemalt und beklebt. Für den Baum sorgte die Sparkasse am Niederrhein.