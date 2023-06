Fotos So läuft es beim Festival am Spanischen Vallan

Das KPiP-Festival am Spanischen Vallan im Rheinberger Stadtpark erwies sich bisher als Volltreffer. Bei der dreitägigen Veranstaltung, von den Vallanisten Manu Bechert und Renan Cengiz, auf die Beine gestellt, reiht sich von Freitag, 2. Juni, bis Sonntag, 4. Juni 2023, Programmpunkt an Programmpunkt. Das Publikum von jung bis alt genießt das alles bei herrlichem Sommerwetter. Das Festival sollte zu einem festen Bestandteil des Rheinberger Kulturlebens werden. Am Sonntag geht es ab 11 Uhr weiter, alles bei freiem Eintritt.