Rheinberger Gotteshaus So läuft die Renovierung der St.-Peter-Kirche

Am 26. Februar des nächsten Jahres kommt der Bischof von Münster, Felix Genn, nach Rheinberg. Zur Weihe der St.-Peter-Kirche, kurz bevor er in den Ruhestand geht. „Bis dahin muss die Kirche fertig sein“, sagt der Pfarrer von St. Peter, Martin Ahls. Und man spürt an seinem Blick, dass der Bischofsbesuch ein gutes Druckmittel sein könnte: Niemand möchte derjenige sein, der den hohen Gast aus Münster enttäuscht.