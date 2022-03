Kurse im FahrsicherheitsCentrum in Rheinberg : So können Biker sicher in die neue Saison starten

So können Biker sicher in die neue Saison starten

Kurse im FahrsicherheitsCentrum in Rheinberg

Rheinberg Mit den ersten Sonnenstrahlen und vorfrühlingshaften Temperaturen holen viele Motorradfahrer ihre BMWs, MotoGuzzis, Yamahas oder Aprilias aus der Garage. Im Fahrsicherheitszentrum Millingen markiert ein Bikerfrühstück am Sonntag, 20. März, von 10 bis 13 Uhr, den Start in die Saison.

Die Gäste, die sich an der Heydecker Straße zu einem Austausch treffen, erwartet eine Stuntshow, die Präsentation einer Airbag-Weste und ein Bikersegen. „Eventuell sind auch einige Motorradhändler mit dabei“, berichtet Gerd Pohlmann, Standortleiter des Fahrsicherheitszentrums in Rheinberg.

Ab Samstag, 26. März, geht es dort auch wieder mit Sicherheitstrainings für Motorradfahrer los. Und nicht nur das: Erstmals steht auch ein „Wheelie“-Kurs im Kursprogramm. Wheelie bedeutet das Fahren nur auf dem Hinterrad. Ein einfacher Motorrad-Stunt, wenn man die richtige Technik hat. Damit wolle man aber mitnichten Hasardeure der Landstraßen oder verhinderte Stuntmen ansprechen. „Ein Wheelie hat auf der Straße nichts zu suchen“, macht Gerd Pohlmann klar. Er wolle es Bikern ermöglichen, die richtige Technik für dieses Manöver in einem ‚Schutzraum‘ zu erlernen und zu üben. Die Wheelie-Schule richtet sich nicht an Anfänger. Ein Termin steht noch nicht fest.

Auch die Schutzkleidung gehört auf den Prüfstand. Sind Lederkombi, Helm, Handschuhe und Nierengut noch in einwandfreiem Zustand? Zudem kann es sich lohnen, seiner Ausrüstung ein Upgrade zu verpassen und auch hier in moderne Technik zu investieren. „Im Falle eines Sturzes können Protektoren und moderne Airbag-Westen Schlimmeres verhindern“, lautet der Tipp des Experten. In Jeans und T-Shirt aufs Bike? Für ihn ist das ein absolutes No-Go. Viel zu gefährlich.