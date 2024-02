Karneval in Rheinberg So feiert das 1. OKK `99 an den tollen Tagen

Am Freitag, 9. Februar, beginnt um 19.30 Uhr eine bunte Büttensitzung in der Wagenbauhalle. Auftreten werden neben den eigenen Tanzgarden des 1. OKK unter anderem Hausmeister Bolle, Mario Heinen aus Millingen und das Michael-Wendler-Double Holger Kraus. Am Nelkensamstag, 10. Februar, beginnt um 19 Uhr die Party „Schwoof ohne Zoch“ mit DJ Michael in der Wagenbauhalle. Eintrittskarten zum Preis von fünf Euro gibt es an der Abendkasse. Tanzen – mit oder ohne Kostüm – bis in die Nacht hinein ist erlaubt und erbeten.