Spieletag in Rheinberg : Skat- und Pokerturnier im Budberger Schützenhaus

Spieletag in Rheinberg

Budberg 17 Teilnehmer hatten sich zum Skat- und Pokerturnier eingefunden, zu dem die Budberger Bürgerschützen in ihr Vereinsheim eingeladen hatten. Organisiert hatte das Turnier Klaus Tepner.

Bereits seit 2006 ist es ein fester Bestandteil im Vereinsprogramm. Nach zweijähriger Coronapause verkündete Klaus Tepner freudig: „Endlich geht es wieder los nach dem ganzen Stillstand, dies ist nun das erste Mal und ich bin so froh.“

Viele der 17 Teilnehmer stammten aus den Reihen der Bürgerschützen. Die anderen waren sehr willkommene Gastspieler. Nur zwei Frauen machten mit: eine am Skat-, die andere am Pokertisch.

18, 20, 2 und im richtigen Moment passen und einen Mitspieler gewinnen oder auch verlieren lassen, das ist die große Kunst beim Skat. Mauern, sprich: mit einem guten Blatt doch nicht spielen, wird zwar nicht gerne gesehen, ist aber manchmal vernünftiger als ein riskantes Solospiel. Am Ende steht das Zählbare Ergebnis im Vordergrund. An manchen Abende landen kaum einmal die passenden Karten mit den richtigen Bauern mit einem fetten Grand in der Hand eines Spielers. Der Sieger sollte aber zumindest gelegentlich die besten Karten gehabt haben.