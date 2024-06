Donnerstag und Freitag in Rheinberg Mitsingabende mit Anja Lerch sind ausverkauft

Schon seit Jahren kommt die Duisburger Sängerin Anja Lerch regelmäßig in den Saal des Schwarzen Adler in Vierbaum und singt – zusammen mit dem Publikum. Ihre Mitsingabende sind so beliebt, dass man sich stets sputen muss, wenn man noch Karten bekommen will. „Singen, weil es Spaß macht und gut für die Seele ist“ – davon ist Anja Lerch überzeugt. „Best of 90er & 2000er“, unter diesem Motto stehen zwei Mitsingabende in dieser Woche an der Baerler Straße 96, die am Donnerstag, 20. Juni, und am Freitag, 21. Juni, jeweils um 20 Uhr beginnen. Die Sängerin singt alle Songs und begleitet sich dabei auf dem Klavier, die Texte werden auf eine Leinwand projiziert. Für beide Abende gibt es keine Karten mehr, die Veranstaltungen sind schon komplett ausgebucht.