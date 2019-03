Simon Thölke aus Rheinberg : Zum Forschen ins Labor nach Oxford

Im Keller seines Elternhauses hat sich Simon Thölke ein kleines Labor eingerichtet. Künftig wird er unter professionellen Bedingungen in den Labors der Oxford-University forschen. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Rheinberg Simon Thölke ist mit 23 Jahren bereits Chemiker. Das jüngste Rheinberger Ratsmitglied wird nun in England forschen.

Simon Thölke ist oft der beste, der jüngste oder der schnellste. 2013 war er jahrgangsbester Abiturient am Amplonius-Gymnasium, an der Universität Duisburg-Essen hat er sein Chemie-Studium in der Regelstudienzeit abgeschlossen. Bachelor und Master in fünf Jahren – das gelingt kaum einem Studenten. Und auch in der Kommunalpolitik hat er eine Marke gesetzt: Als er 2014 für die Grünen in den Rat kam, war er das mit Abstand jüngste Mitglied des Gremiums. Möglicherweise gab es noch nie ein jüngeres Ratsmitglied in Rheinberg. Jetzt bricht der inzwischen 23-jährige Wallacher seine Zelte am Niederrhein ab. Er zieht für dreieinhalb Jahre nach Großbritannien, um an der altehrwürdigen Oxford-University seinen Doktor-Titel zu erlangen. Zum 1. April gibt er sein Ratsmandat ab.

In Oxford, an einer der ältesten und renommiertesten Unis, studiert man nicht mal eben so. Man muss sich durch besonders gute Leistungen qualifizieren und man muss hohe Studiengebühren zahlen. Rund 12.000 Euro pro Jahr. Hinzu kommen Kosten für Wohnung und das Leben. Simon Thölke will sich erst einmal ein Zimmer nehmen und dann vor Ort eine Wohnung suchen. Er bekommt zum Glück ein Stipendium über ein Unternehmen.

Info Letzter Ausschuss am nächsten Mittwoch Abschied In der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt – am Mittwoch, 27. März, 17 Uhr, Stadthaus, Raum 249 – wird sich Simon Thölke aus der Rheinberger Kommunalpolitik verabschieden.

In seiner Forschungsarbeit befasst sich der junge Wissenschaftler mit Hexagonalen Boronitriden. „Das sind Synthesevorläufer für Oberflächenbeschichtungen“, erklärt Thölke. Eine Methode, die später möglicherweise Anwendung bei Rohren oder Autoteilen findet.

Der Doktorand wird überwiegend im Labor arbeiten. Er kennt die neue Umgebung, weil er 2017 bereits viereinhalb Monate im Rahmen eines Forschungsaufenthalts dort gearbeitet hat. Damals wie heute auf Vermittlung seines Professors. „Oxford hat sich eher zufällig ergeben, ist aber natürlich großartig“, findet der junge Chemiker.

Als Pastoren-Kind hätte ihm auch ein Theologie-Studium gefallen können, gesteht Simon Thölke, der drei jüngere Geschwister hat. Dass die Wahl auf Chemie gefallen ist, habe sich nach und nach ergeben. „Anfangs war es bei mir wie bei vielen anderen Jungen auch. Ich wollte, dass es im Chemieunterricht zischt und irgendwas explodiert. Aber die Lehrer haben immer gesagt: Warte ab, das kommt später.“ So landete er irgendwann an der Uni und nun in England.

Wohin es ihn später einmal beruflich verschlägt, weiß er nicht. Lieber Forschung als Industrie, aber dafür sei es noch zu früh. Reizvoll könnte auch eine Kombination aus Naturwissenschaft und Politik sein. Thölke: „Vielleicht in der Ministerialbürokratie.“ Seine politische Tätigkeit habe ihn geprägt, räumt der Kommunalpolitiker ein. Deshalb will er sich auch in Oxford den Grünen anschließen. In Rheinberg wirkte er vor allem im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt, aber auch im Schulausschuss und im Wahlprüfungsausschuss. Dass er der Youngster war, habe man ihn nicht spüren lassen. Simon Thölke: „Irgendwann hat ein alt gedienter Ratsherr zu mir gesagt: „Du bist noch sehr jung. Aber hast du mal bemerkt, dass dich trotzdem alle respektieren? Das hat mich gefreut.“ Mit selbstbewussten und klugen Beiträgen hat sich der Grüne schnell profiliert.

In der Politik habe er gelernt, wie Öffentlichkeit funktioniert und wie die Dinge im ganz normalen Leben zusammenhängen. Und: „Man redet nicht nur mit den eigenen Leuten, sondern auch mit denen anderer Parteien, die oft anderer Meinung sind, Man lernt zuzuhören.“ Und Niederlagen einzustecken. Denn auch das gehört zum politischen Alltag dazu. Die politische Landschaft in Rheinberg gefalle ihm gut. Die interfraktionelle Zusammenarbeit etwa laufe meistens nicht ideologisch. Die Sache, das Wohl der Stadt und der Bürger, stehe im Vordergrund. Auch was Nachhaltigkeit und Klimaschutz angehe, habe Rheinberg eniges zu bieten. „Schön wäre, wenn sich die Stadt noch mehr auf ihre Stärken besinnen würde.“