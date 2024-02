Schulleiter und Politiker aus Rheinberg Früherer SPD-Fraktionschef Zilske wird 80

Seine politische Laufbahn hat er vor 20 Jahren beendet, und in den beruflichen Ruhestand ist er vor 15 Jahren gegangen. Seither lebt Siegfried („Siggi“) Zilske frei von jedem Zwang, etwas tun zu müssen. Die Zeiten, als die Tage vollgestopft waren mit Terminen und die wirklich freie Zeit knapp war, sind vorbei. Wobei Zilske den Eindruck vermittelt, dass er alles, was er getan hat, so oder zumindest in sehr ähnlicher Form wieder tun würde. Er ist mit sich selbst im Reinen. Am Dienstag nun wird der ehemalige SPD-Fraktionsvorsitzende im Rheinberger Stadtrat und frühere Leiter des Kamp-Lintforter Gymnasiums 80 Jahre alt.