Video-Wettbewerb für Schulen Das sind die Gewinner von „Knete für die Fete“

„Je 500 Euro gehen an die Willi-Fährmann-Gesamtschule in Xanten sowie die Europaschule Rheinberg“, sagte Sparkassenchef Giovanni Malaponti und überreichte auch zwei 750-Euro-Preise. Die gingen an die Filmteams des Rheinberger Amplonius-Gymnasiums und der Gesamtschule Niederberg, wobei die Neukirchen-Vlyner Jugendlichen besonders ausgelassen jubelten. Deren Video hatte nach dem Online-Voting nur auf dem sechsten Platz gelegen, konnte aber durch die Top-Wertung der Jury noch vier Plätze gutmachen.