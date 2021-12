Lineg-Gewässer in Rheinberg : Unbekannte entsorgen Müllsäcke in der Fossa

Unbekannte entsorgen Müllsäcke in der Fossa

Lineg-Gewässer in Rheinberg

Rheinberg Sieben vollgepackte Müllsäcke und anderer Unrat treiben in der Fossa Eugeniana hinter dem Rheinberger Edeka-Markt. Die Lineg will sich darum kümmern.

Werner Kehrmann, unter anderem Mitglied im Vorstand des Rheinberger Heimatvereins, traute seinen Augen nicht. Als er von der Fossa-Brücke zwischen dem Bahnhof und dem Edeka-Markt Richtung Kreisverkehr Römerstraße schaute, konnte er nur noch mit dem Kopf schütteln. Kehrmann sah sieben voll gepackte blaue Mülltüten sowie anderen Dreck, der offenbar wild im Wasser des Kanals entsorgt worden war. „Durch die künstliche Verengung des Kanals bleibt jeder Dreck hängen, und die Fossa wächst von den Seiten immer mehr zu“, bemängelt er. Was den Geschichtsfreund besonders sauer macht: „Die Fossa Eugeniana, das größte Bodendenkmal in NRW, wird einfach so verunreinigt. 2026 wird diese künstliche Wasserstraße 400 Jahre alt. Durch den Kohleabbau hat sich schon die Fließrichtung geändert.“