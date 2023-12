Aufforstung in Budberg Sieben junge Bäume für die Kastanienallee

Seither ist die schön gelegene Kastanienallee ein öffentlicher Weg. Die Zahl der Kastanienbäume ist allerdings gesunken. Das zu ändern, ist ein Ziel der Arbeitsgruppe Dorfidentität, die sich innerhalb der Interessengemeinschaft (IG) Budberg gebildet hat und vor allem etwas für die Erlebbarkeit der Natur im Ortsteil tun möchte. Die Arbeitsgruppe hat jetzt dafür gesorgt, dass sieben junge Esskastanien an der Allee gepflanzt werden konnten. „Man ist mit dem Anliegen an uns herangetreten, etwas zu tun, und das freut uns natürlich“, so Forstwirt Roderich von Loë, der gerne Tipps gegeben hat. So war es ihm wichtig, junge Bäume zu setzen, weil die noch lernen, starke Wurzeln zu bilden. „Die Stadt hat vor einiger Zeit eine Esskastanie an der Allee gesetzt, die war schon viel zu groß.“ Es könne gut sein, dass sie deswegen nicht überleben werde. Auch müsse man sich frühzeitig Gedanken über die Pflege der Bäume machen. Die Baumrauke etwa sei eine Pflanze, die sich in die Kronen einniste und das Wachstum behindere.