Neuerungen in Rheinberg Sichtschutz im Hallenbad-Fenster

Für das gerade begonnene Jahr hat das Rheinberger Bäder-Team einige neue Angebote geplant. Den Anfang macht ab Samstag, 7. Januar, die Möglichkeit, immer samstags und sonntags in der Zeit von 8 bis 10 Uhr an einem Aquajogging-Kurs teilzunehmen. Dazu wird eine Bahn im Schwimmerbecken abgetrennt. Aqua-Jogging-Gürtel hält das Bäder-Team kostenlos für alle Interessierten bereit. Einen kostenlosen Kaffee zur Stärkung, gibt es dazu an der Kasse. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. „Unsere Badegäste dürfen sich auf weitere schöne Aktionen im Solvay-Hallenbad, aber auch im Underberg-Freibad im Verlauf des neuen Jahres freuen“, so die Stadtverwaltung.