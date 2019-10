Showkoch zu Gast in Rheinberg : Küchenstudio im Möbelhaus Gottwald neu eröffnet

Rheinberg Ein Showkoch präsentiert am Wochenende, was mit Hilfe der technischen Neuerungen für den Tisch gezaubert werden kann.

900 Quadratmeter groß ist das Küchenstudio des Möbelhauses Gottwald im Gewerbegebiet Winterswick. 350 davon wurden jetzt komplett umgestaltet und neu eingerichtet. „Küche aktiv“ heißt das Projekt. Als Fachberater stehen den Kunden neben Maurice Gottwald Dominik Neuss und Heinz-Gerd Verhülsdonk zur Verfügung. Es geht um technische Neuerungen zwischen Herd und Kühlschrank. „Mein Ziel ist es, dass wir eines der innovativsten Küchenstudios in Nordrhein-Westfalen werden“, sagt Maurice Gottwald selbstbewusst. „Home Connect“ ist das passende Schlagwort dazu. Die computergestützte Verbindung mit den eigenen vier Wänden. „Man kann heute viele Geräte über Sprachsteuerung übers Handy aus dem Auto ansteuern“, so Küchen-Experte Gottwald. „Diese neue Technik spielt eine immer größere Rolle. Kücheninseln liegen weiter im Trend, neu sind Dinge wie der „Wasserhahn, der alles kann“ – er liefert auf Wunsch und Knopfdruck sogar Trinkwasser mit Kohlensäure. Dunstabzugshauben werden von moderneren Tischlüftersystemen abgelöst. Man sieht: In der Küche des 21. Jahrhunderts geht noch was.