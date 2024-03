Brauchtum in Rheinberg Seufzerfeld-Nachbarn sammeln Müll im Quartier

Die Pumpennachbarschaft Seufzerfeld in Rheinberg hat einen neuen Vorstand. Als erste Maßnahme wurde, wie schon seit Jahren üblich, eine Müllsammelaktion an der Gerhard-van-Clev-Straße und im Umfeld des Bahnhofs durchgeführt. Auch das Gleis 2 der Bahn – es wird nicht befahren – wurde auf Hochglanz gebracht. Die Aktion wurde von vielen – auch jungen – Müllsammlern unterstützt. Nach getaner Arbeit gab es ein gemeinsames Frühstück an der Nachbarschaftspumpe. Bereits im November war der neue Vorstand mit Pumpenmeister Stefan Albrecht sowie Tanja Sadlon und Dennis Rupp gewählt worden. Der bisherige Pumpenmeister Norbert Ressin hat fast 25 Jahre der Pumpennachbarschaft vorgestanden und war Initiator der Gründung. Er wurde mit großem Dank in den verdienten Ruhestand als Pumpenmeister verabschiedet. Michael Wernicke hatte dem Vorstand ebenso lange angehört und hat sich als Schriftführer große Verdienste erworben. Hans-Josef Gaßling als Kassierer und André Schmeetz als Stellvertreter des Pumpenmeisters kamen später hinzu und haben ebenfalls viele Jahre erfolgreich im Vorstand gearbeitet.