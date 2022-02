Karneval in der Pandemie : Rheinberg setzt auf die nächste Session

Christian Piepenstock hat als Orsoyer Hoppeditz die Session noch eröffnet. Aber der 1. OKK Orsoy hat entschieden, sein doppeltes Jubiläum zu verschieben. Archivfoto: Verein Foto: 1. OKK

Rheinberg Das Stadthaus hat die Richtung im Karneval vorgegeben und auf die Ausweisung von Brauchtumszonen verzichtet. In den Vereinen ist die Sorge vor Ansteckungen ebenfalls groß. Sie haben daher auch ihre Alternativprogramme abgesagt.

Von Nicole Maibusch

Rheinberg bleibt auch in diesem Jahr an Karneval anders als beispielsweise das närrische Veen eine nahezu komplett brauchtumsfreie Zone. Man wolle die bis Ende Februar gültigen Pandemie-Beschränkungen durchhalten, da wäre eine Brauchtumszone „das falsche Signal“ gewesen, begründet Bürgermeister Dietmar Heyde die städtische Absage an die tollen Tage. „Wir möchten in Rheinberg auf keinen Fall Hotspot werden.“ Eine Entscheidung, die die organisierten Karnevalisten trifft, die sie aber dennoch schweren Herzens mittragen, wie Wolfgang Rams, Präsident der Rhinberkse Jonges sagte. Aber die Entscheidung ruft auch Kritik hervor (siehe weiterer Bericht auf der Seite).

So wurden in allen Ortsteilen die öffentlichen Karnevalsveranstaltungen abgesagt. Närrische Feierlaune lasse sich eben nur schwer kanalisieren. Da könne die Einhaltung der AHA-Regeln selbst in eigens abgegrenzten Bereichen kaum kontrolliert werden, heißt es einhellig aus den Vereinen, die zum Teil schon Konzepte für Ersatzveranstaltungen erstellt hatten.

Info Auch die Jonges haben alles abgeblasen Zu aufwändig Auch im dritten Jahr der Pandemie wollten sich die Rhinberkse Jonges nicht gänzlich unterkriegen lassen. Büttensitzungen und Saalkarneval wurden zwar abgesagt, ein bisschen jeck sollte es doch irgendwie zugehen. Doch auch die geplante Alternativ-Veranstaltung am Tulpensonntag auf dem Großen Markt war dem Verein am Ende zu aufwändig und zu teuer.

Während der KAG Ossenberg die Session bereits frühzeitig im Dezember abgehakt und die Durchführung von Alternativ-Veranstaltungen unter Infektionsschutzaspekten als zu gefährlich verworfen hatte, zog die 1. KG Rot-Weiß Borth eine Feier mit Büttenreden, Gardetanz, Musik und Stehtischen auf dem Schulhof der Montessori-Schule in Erwägung. Ein abgegrenztes Areal mit nur einem Zugang – ideale Voraussetzungen für eine Brauchtumszone.

„Doch unabhängig von der Entscheidung der Stadt haben wir am Ende gesehen, dass die Corona-Regeln nur schwer durchsetzbar sind“, sagt Jürgen van Haren von der 1. KG Rot-Weiß. Im Rheinberger Norden gibt es daher eine Karnevalsfeier ausschließlich für Vereinsmitglieder. Planerisch haben die Borther den Karneval schon hinter sich gelassen. Sie organisieren den Tanz in den Mai am 30. April. „Und der wird einige humoristische Elemente haben“, verspricht van Haren.

„Wir wollten am Tulpensonntag mit Musik auf einem Karnevalswagen durch den Ort fahren“, erläutert Paul van Holt vom 1. OKK. Doch der Wagen bleibt in der Halle, der Mini-Umzug wird nicht stattfinden. Zu unsicher im Hinblick auf mögliches Publikum, Kontrollen und Absperrbereiche, sagt van Holt. Schmaler Trost für die jecken Orsoyer: Stattdessen wolle man mit einem Wurststand in der OKK-Vereinsfarbe Blau bei Edeka Daniels ein wichtiges Signal setzen. Immerhin. Auch wenn die Session im doppelten Jubiläumsjahr – 22 Jahre 1. OKK und 40 Jahre Karneval in Orsoy – quasi ersatzlos aus dem Kalender gestrichen wurde, den Kleinen will das OKK unbedingt eine Karnevalsfreude machen. Deshalb erhalten die Orsoyer Kitas süße „Kamelle-Pakete“. Und: Die Jubiläen werden im nächsten Jahr nachgefeiert.

Der Elferrat der St.-Ulrich-Schützenbruderschaft Millingen hatte die Idee, einen karnevalistischen Frühschoppen auf dem Sportplatz zu feiern. Doch auch dieses Vorhaben wurde bereits Mitte Januar pandemiebedingt abgeblasen. Man habe das Gespräch mit der Rhinberkse Jonges abgewartet, sei sich aber vereinsintern in einem einig gewesen, informiert Elferratspräsident Clemens Sprünken: Millingen soll kein Hotspot werden. Zudem sei die Einrichtung eines abgetrennten Bereiches mit Einlasskontrollen für den Elferrat der St.-Ulrich-Schützen aus Kostengründen nicht zu stemmen gewesen. In Millingen hofft man nun, dass die nächste Session wieder total jeck zündet.

(nmb)