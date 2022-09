Raumnot in Rheinberg : Seriöse Lösung für die VHS muss her

Im ehemaligen Konvikt an der Lützenhofstraße in Rheinberg sitzt die Verwaltung der Volkshochschule. Foto: Uwe Plien

Rheinberg Der Volkshochschule fehlen dringend benötigte Räume, in denen sie die vielen Deutsch- und Integrationskurse für geflüchtete und zugewanderte Menschen anbieten kann. Doch die Stadt und die Politik lassen die VHS hängen.

Flüchtlinge müssen untergebracht werden, daran kommt die Stadt nicht vorbei. Dass die VHS nun aber bereits zum zweiten Mal durchs Raster fällt, ist nicht in Ordnung. Zunächst war die gute Lösung im geplanten Anbau des Gymnasiums vereitelt worden. Ein unglücklicher Eiertanz der Politik verhinderte den Bau dringend gebrauchter Räume für die Weiterbilder. Ersatz sollte in der alten Montessorischule her. Jetzt bekommt die VHS auch dort nicht einen einzigen Raum. Die Integrationskurse nun in Feuerwehrgerätehäuser legen zu wollen, geht gar nicht. Es muss endlich eine seriöse und langfristige Lösung für das Raumproblem der VHS her.