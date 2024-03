Zusammenkunft in der Burgschänke Seniorentreff Millingen feiert goldenes Jubiläum

Jetzt trafen sich die Senioren nicht wie sonst in der Tagesstätte im Ulrich-Haus, sondern in der Burgschänke in Alpen. Dort wurde Buffet am Tisch serviert und es gab viel Zeit zu klönen. „Wir wollten alle Seniorinnen und Senioren und den Helferinnen Danke sagen“, unterstreichen Maria Becker und Michaela Elsner. Rund 50 Frauen und Männer waren mit dabei und genossen das Jubiläum sichtlich.