Sozialpolitik in Rheinberg Seniorenbeirat vermisst Unterstützung

Wer den Bericht liest, den der Rheinberger Seniorenbeirat jetzt der Politik vorgelegt hat, muss sagen: Hut ab, das Gremium macht seine Hausaufgaben. Veranstaltungen, Aktionen, Gespräche und Beratungen – das Angebot lässt kaum Wünsche offen. Allerdings schlägt der Seniorenbeirat auch kritische Töne an, die in Teilen der Politik und in der Verwaltung nicht so gut angekommen sind. Der Beirat unterdessen wünscht sich mehr Unterstützung.