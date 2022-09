Ehrenamt in Rheinberg : Der Seniorenbeirat sucht personelle Unterstützung

Ehrenamt in Rheinberg

Rheinberg Der Seniorenbeirat der Stadt Rheinberg mischt sich auf vielfältige Weise ein, wenn es um die Interessen der älteren Menschen in der Stadt geht. Er könnte weitere Unterstützung gut gebrauchen.

Der Seniorenbeirat der Stadt Rheinberg sucht personelle Verstärkung. Bestellt werden die Mitglieder vom zuständigen Ausschuss für Soziales, Familie und Senioren der Stadt für die Dauer einer Ratswahlperiode. Treffen finden alle sechs Wochen im Seniorenbüro in der Alten Kellnerei statt.

Der Seniorenbeirat arbeitet ehrenamtlich. Er möchte dazu beitragen, dass ältere Menschen sich in Rheinberg wohlfühlen, unabhängig von ihrer persönlichen Situation, ihren Möglichkeiten und ihrem Einkommen. Dazu wirkt er beratend mit bei Themen, Maßnahmen und Planungen, die ältere Menschen betreffen. Er entwickelt Ideen und Anregungen, wie eine selbstbestimmte und aktive Lebensführung älterer Menschen unterstützt werden kann, pflegt Kontakt und Austausch zu anderen Einrichtungen, die mit und für ältere Menschen arbeiten, fördert den Dialog zwischen den Generationen.

Außerdem bietet der Beirat Ratsuchenden Informationen und Orientierung, organisiert gesellige wie informative Veranstaltungen und beteiligt sich an Aktionen anderer Vereine. Er nimmt Anregungen und Ideen auf, stellt Anfragen und Anträge an die Politik und mischt sich ein.

Der Seniorenbeirat ist Mitglied beim Runden Tisch ältere Menschen im Kreis Wesel und bei der Landesseniorenvertretung. Als beratendes Mitglied nimmt der Seniorenbeirat an den Sitzungen des Ausschusses für Soziales, Familie und Senioren teil und wirkt mit in der Arbeitsgruppe „Barrierefreies Rheinberg“.

Erwartet werden die Bereitschaft, sich aktiv in die Arbeit des Seniorenbeirates einzubringen, sowie grundlegende Kenntnisse im Umgang mit Smartphone, Internet und E-Mail. Wer Zeit und Lust hat, sich ehrenamtlich für Seniorinnen und Senioren in Rheinberg zu engagieren, sollte sich an die Sprecherin des Beirates, Bärbel Reining-Bender, Tel. 0170 6989319, wenden.