Sozialpolitik in Rheinberg : Kampf um die Pulverturm-Schule

Rheinberg Seniorenbeirat schriebt einen Brandbrief gegen Verkaufsabsichten im Stadthaus. Er will die Schule in städtischer Hand behalten und „strategisch sanieren“.

Der Seniorenbeirat hat in einem Brandbrief klar gemacht, dass er mit dem von der Verwaltung vorgeschlagenen Verkauf der Pulverturm-Schule „absolut nicht einverstanden“ ist und am Umbau der Schule zum Sozialen Zentrum festhält.

Die Aussage der Verwaltung, den Verkauf an die Bedingung zu knüpfen, das Gebäude nicht abzureißen, und eine wie auch immer geartete „für die Stadt sinnvolle Nutzung“ zu verlangen, ändere nichts an der Haltung des Seniorenbeirates, so Sprecherin Bärbel Reining-Bender. Sie wirft den Verantwortlichen im Stadthaus vor, „einmal mehr den Weg des geringsten Arbeitsaufwandes“ zu gehen statt die Chance zu nutzen, „an diesem für die Stadt historisch bedeutsamen Ort einen Prozess in Gang zu setzen, der Aufbruch, Gestaltung und Weiterentwicklung“ für die Innenstadt bedeuten könnte. Der Erlös aus dem Verkauf der Schule, so der Beirat, würde letztlich im städtischen Etat „versickern“.