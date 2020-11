Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren : Rheinberger Seniorenbeirat ist personell gut aufgestellt

Margit van Wesel und Bärbel Reining-Bender (v.l.) war bisher Sprecherinnen des Seniorenbeirats und gehören dem Gremium auch weiterhin an. Mit dabei: Schwerbehindertenbeauftragte Monika Echstenkämper und die frühere Sozialdezernentin Rosemarie Kaltenbach. Foto: bp

Rheinberg Der Rheinberger Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren hat in seiner Sitzung in der Stadthalle den Seniorenbeirat für die gerade begonnene Wahlperiode personell neu besetzt.

Einige der Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder gehören verschiedenen politischen Parteien an. Allerdings sind sie nicht Ratsmitglieder oder Sachkundige Bürger. Die AfD hatte ihr Mitglied Ludwig Hahn vorgeschlagen. Da er Ratsmitglied ist, ist er nicht berücksichtigt worden. Hahn bat in der Ausschusssitzung um Nachsicht. „Wir haben nicht gewusst, dass Parteimitglieder, die dem Rat angehören, nicht gleichzeitig Mitglieder des Seniorenbeirates sein können, sonst hätten wir jemand anderen benannt. Es wäre schön gewesen, wenn man uns das vorher mitgeteilt hätte.“ Ob dieser Passus in irgendeiner Weise schriftlich festgehalten worden sei, erkundigte sich Hahn.