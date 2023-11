Umfrage des Seniorenbeirats Was sich Rheinberger Seniorinnen und Senioren wünschen

140 Frauen und 49 Männern machten mit. Davon lebten die meisten (78) in der Innenstadt, 31 am Annaberg, 20 in Alpsray und 13 in Budberg. Fast alle Ortsteile waren vertreten. 61 der Befragten waren zwischen 66 und 75 Jahre alt,, 76 zwischen 76 und 85 Jahren und 32 waren älter als 85. Nur 18 waren zwischen 60 und 65. Von den 189 befragten lebten 112 allein, 71 in einer Partnerschaft und nur zwei waren Heimbewohner. Mehr als die Hälfte lebt allein in einer eigenen Wohnung oder einem Haus.