Personennahverkehr in Rheinberg Der Wunsch nach einer neuen Bürgerbus-Haltestelle an den „Millinger Höfen“

Käthe Theußen ist 86 Jahre alt, ihr Mann Ernst ist 85. Das Ehepaar lebt an der Millinger Straße in Millingen. Mit dem Laufen, so erzählen sie, geht es in ihrem Alter nicht mehr ganz so gut. Kleine Strecken sind noch okay, aber immer öfter nutzen sie den Rollator als Hilfe. Und so schauen sich die beiden nach Möglichkeiten um, wie sie problemlos von A nach B kommen können.