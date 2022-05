Whatsapp-Betrug in Rheinberg : Senior überweist vierstelligen Betrag an angebliche Tochter

Die Polizei warnt davor, zu gutgläubig zu sein (Symbolfoto). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Rheinberg In Rheinberg ist am Montag ein 73-jähriger Mann um einen vierstelligen Betrag betrogen worden. Die Täter hatten sich per Whatsapp-Nachricht als Tochter des Seniors ausgegeben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein 73-jähriger Rheinberger ist am Montag Opfer von Betrügern geworden. Wie die Polizei berichtet, hat er gegen 13.50 Uhr von einer unbekannten Telefonnummer eine Whatsapp-Nachricht erhalten. Er ging davon aus, dass es sich bei dem Absender um seine Tochter handele, deren Handy kaputt war.

Er überwies der angeblichen Tochter einen vierstelligen Betrag, da diese angeblich eine wichtige Überweisung machen musste. Erst nach der zweiten Geldforderung rief der Rheinberger seine Tochter an, wobei der Betrug auffiel.

Die Polizei warnt: Betrüger machen sich die Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft gerade älterer Menschen zunutze. Sie benutzen bei diesem Trick oft Emojis und „warme Worte“, um an ihr Ziel zu gelangen. Die Polzei rät dazu, die Angehörigen persönlich zu kontaktieren, bei unbekannten Telefonnummern wachsam zu sein und niemals Geld an ein unbekanntes Konto zu überweisen.

(beaw)