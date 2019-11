Pumpennachbarschaft : Seit 70 Jahren im Zeichen des Vallans

Die Vallan-Nachbarn trafen sich an der Pumpe. Sie steht an der Ecke Löthstraße/Zu den Löthwiesen. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Rheinberg Die Rheinberger Pumpennachbarschaft feierte am Wochenende ihren runden Geburtstag. Die Mitglieder pflegen das nachbarschaftliche Leben sehr intensiv. So ziehen sie zum Beispiel stets im Rosenmontagszug mit.

Kann es einen schöneren Namen für eine Pumpennachbarschaft geben als „Vallan“? Benannt nach dem Spanischen Vallan, jenem denkmalgeschützten, zwischen dem 17. und 18. Jahrhundert auf einem künstlichen Erdhügel im heutigen Stadtpark errichteten Türmchen. Nun hat die Pumpennachbarschaft Vallan ihr 70-jähriges Bestehen gefeiert. Auf Initiative des Ehrenbürgers und langjährigen Bürgermeisters Gerhard van Clev wurde die Nachbarschaft Vallan am 13. November 1949 im Lokal Püttmann gegründet.

Zur Jubelfeier am Samstag wurde die Pumpe an der Löthstraße geputzt und geschmückt. Am Sonntag trafen sich dann die Nachbarn, um das 70-Jährige mit einer „Niederrheinischen Kaffeetafel“ im Café Wien zu feiern.

Info Unterpumpe und Oberpumpe Wechsel 2001 wurde Karin Schmitz erste Pumpenmeisterin. Sie führte die Nachbarschaft 17 Jahre lang, bis der langjährige Stellvertreter Wolfgang Pietzonka übernahm. Aus dieser Zeit kursieren die Spitznamen Oberpumpe (Karin Schmitz) und Unterpumpe (Wolfgang Pietzonka).

Dort wurde des langjährigen Pumpenmeisters Josef Laakmann gedacht. Er war ein sehr aktiver Nachbar. Anfangs schrieb er die Protokolle in „Rhinberkse Platt“. Nach einigen Jahren als Schriftführer und Pumpenmeister erstellte er ein Wörterbuch, das „Rhinberkse Platt“ in Hochdeutsch „übersetzte“. Er wurde am 21. November 1980 zum Ehrenpumpenmeister ernannt.

Dass die Nachbarschaft Vallan eine sehr lebendige Nachbarschaft ist, zeigt sich übrigens darin, dass aus ihr bisher elf Karnevalsprinzen und sechs Schützenkönige hervorgegangen sind. Zudem wohnten auch Politiker und Verwaltungsleute, die in Rheinberg Akzente gesetzt haben, in der Nachbarschaft Vallan. So zum Beispiel Gerhard van Clef, Bürgermeister der Stadt Rheinberg von 1946 bis 1969, Manfred Veelken, Stadtdirektor von 1972 bis 1984, oder auch Dieter Bartels, stellvertretender Landrat des Kreises Wesel von 1999 bis 2014.

Traditionell feiert die Nachbarschaft auch heute noch immer ihre Pumpenkirmes mit selbst gemachten leckeren Schnittchen. Zur großen Freude der Nachbarn werden dann karnevalistische Vorträge und Tänze aufgeführt. Ebenso ist die Teilnahme am Rosenmontagszug ein weiterer Höhepunkt nachbarschaftlichen Zusammenlebens. Viele traditionelle Karnevalslieder, die noch heute gesungen werden, texteten ganz besonders jecke Nachbarn – die Gebrüder von Thenen.

Weiterhin bestimmen das Schmücken des Maibaums, eine Radtour mit Sommerfest, Kränzen zum Einzug und Ehejubiläen das nachbarschaftliche Leben. Die Treffen finden unter der musikalischen Begleitung des jetzigen Pumpenmeisters Wolfgang Pietzonka bei gutem Essen und kühlen Getränken immer viel Zuspruch. Wolfgang Pietzonka gehört auch dem Vorstand des Dachverbands, der Vereinigung der Historischen Nachbarschaften Rheinbergs, an.