Seltenes Jubiläum in Rheinberg : Seit 25 Jahren Bewohner im Pflegezentrum Wiesenhof

Seltenes Jubiläum in Rheinberg

Rheinberg Es kommt selten vor, dass Bewohner 25 Jahre in einem Pflegeheim verbringen. In Rheinberg feiert ein Bewohner jetzt dieses Jubiläum. Damals stand sein Leben auf der Kippe, aber er erholte sich.

Ein ungewöhnliches Jubiläum feiert Edgar Lorenz. Er lebt seit exakt 25 Jahren im Pflegezentrum Am Wiesenhof. Im September 1997, nur ein Jahr nach der Eröffnung, ist er in die private Einrichtung eingezogen. Damals war er 52 Jahre alt, gesundheitlich ging es ihm damals sehr schlecht. Sein Leben stand auf der Kippe. Die Ärzte hatten damals nur wenig Hoffnung, dass er noch lange leben würde. Anfangs sah es auch nicht gut aus. Aber manchmal fährt das Leben mit den Menschen Karussell und legt eine Extrarunde ein. Die neuen Strukturen, die gute Pflege und Betreuung, die ihm zuteil wurden, feste Ansprechpartner und Bezugspersonen und neue Aufgaben führten letztendlich dazu, dass sich Edgar Lorenz langsam, aber stetig erholte.

Und jetzt konnte er Jubiläum feiern. In einer Feierstunde im Café Wien, das zum Wiesenhof gehört, blickte Edgar Lorenz gemeinsam mit Bewohnern und Mitarbeitern auf die 25 Jahre zurück. „Weißt Du noch, wie das damals war?“ war eine der am häufigsten gestellten Fragen an diesem Tag.