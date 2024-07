Preisschießen und Familienfest in Rheinberg Sebastianer stimmen aufs Schützenfest ein

„Herzlich willkommen“ heißt es wieder in der Einladung an alle Mitglieder der St.Sebastianus-/St.Georgius-Schützenbruderschaft zum Emil-Underberg-Gedächtnispreisschießen und Damenpokalschießen. Spannende Wettbewerbe erwarten die Mitglieder der Bruderschaft am Sonntag, 28. Juli, auf dem Schießstand am Schützenhaus am Innenwall. Aber auch andere Gäste haben Gelegenheit, sich im Schießwettbewerb einmal zu versuchen. Beginn für die Wettbewerbe ist um 11.30 Uhr.