Mitarbeiter verletzt : Schwerer Arbeitsunfall im Borther Salzbergwerk

Der verletzte Bergmann wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast)

Rheinberg-Borth Im Salzbergwerk in Borth ist ein Arbeiter gestürzt. Dabei verletzte er sich am Kopf. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.