Live-Musik in Rheinberg Jazz-Geigerin stellt neues Album live im To Hoop vor

Die schwedische Jazz-Geigerin Terese Lien Evenstad stellt am Mittwoch, 26. April, 20 Uhr, ihr neues Album live im To Hoop im Bürgerzentrum Alpsray an der Alpsrayser Straße 102 vor. Karten gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse. Terese Lien Evenstad gilt als eine Musikerin und Komponistin mit großer Musikalität und Leidenschaft. Sie bewegt sich frei zwischen verschiedenen Genres und nutzt ihre technischen Fähigkeiten, um sich in die Musik, die sie spielt, einzufügen. Ihre Vorstellungskraft und ihre Fähigkeit zu phrasieren und zu improvisieren machen sie zu einer besonders spannenden Musikerin. Mit dem Pianisten Fabian Kallerdahl, dem Bassisten Arvid Jullander, Drummer Peter Danemo und Klarinettist Alexander Ivarsson, hat Terese Lien Evenstad eine Band gegründet, deren Musik die Zuhörer mit ausdrucksstarkem Violionen-Jazz berührt. Terese Lien Evenstad wurde in Norwegen geboren und ist die erste Jazz-Geigerin, die ihren Bacahelor-Abschluss am Royal College of Music in Stockholm absolviert hat. Das war 2016.