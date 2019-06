Pumpennachbarschaft : „Schwatte Wägg“ in Wallach feiert Sommerfest

„Schwatte Wägg“ in Wallach feiert Sommerfest

Wallach Am Samstag, 29. Juni, kommt die Pumpennachbarschaft wieder zu einem Fest zusammen. Vor allem für Kinder gibt es reichlich Programm.

Die Pumpennachbarschaft „Schwatte Wägg“ in Wallach feiert am Samstag, 29. Juni, ab 15 Uhr ihr Sommerfest. Der Nachbarschaft gehören zurzeit 65 Erwachsene und 18 Kinder an. Sie feiern gemeinsam das Nikolausfest, Karneval – vor allem Weiberfastnacht bereiten sie den Wallacher Möhnen auf dem Schwarzen Weg einen Empfang –, und vor den Schulferien findet das Sommerfest auf dem „Schwatte Wägg“ zwischen der Straße Katte Kull und der Barbarastraße statt. Beginn der Veranstaltung ist um 15 Uhr mit Kaffee und Kuchen. Gegen 18 Uhr beginnt das Grillfest.