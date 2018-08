Rheinberg: Schuppen am Annaberg abgebrannt

Rheinberg Gefährlicher Einsatz für die Feuerwehr am Annaberg. Danach gab es eine Ölspur auf dem Innenwall.

Auch am heißesten Tag des Jahres musste die Feuerwehr zu zwei Einsätzen ausrücken. Gegen 18 Uhr wurde am Dienstagabend ein „Schuppenbrand“ am Annaberg gemeldet. Den Einsatz leisteten die Wehrleute unter extremer körperlicher Belastung.

Die Einsatzkräfte waren noch gar nicht am Annaberg angekommen, da teilte die Kreisleitstelle Wesel bereits mit, dass sich noch mehrere Gasflaschen in dem brennenden Schuppen befinden sollen. Das bestätigte sich am Einsatzort. Umgehend machte sich der Angriffstrupp – ausgestattet mit schwerem Atemschutzgerät – an die Löscharbeit. Nicht nur der Schuppen brannte, sondern auch ein angrenzendes Gerätehäuschen und Büsche.