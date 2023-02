Bildungskooperation in Rheinberg Schulunterricht im Chemiewerk

Schülerinnen und Schüler der Rheinberger Europaschule haben dank einer Kooperation zwischen der Gesamtschule und dem Chemieunternehmen Solvay die Chance, sich intensiv mit der Herstellung von Soda zu beschäftigen. Im Wahlpflichtfach Naturwissenschaften in der Jahrgangsstufe 10 können sie bei Solvay in Rheinberg in die Welt der Chemieindustrie einzutauchen. Unter der Leitung von Lehrer Sebastian Schlag und dem Ausbildungsleiter der Solvay, Robert Buckstegen, haben die Schülerinnen und Schüler Einblicke gewinnen können, wie Natriumcarbonat, besser bekannt als Soda, produziert wird. Die Europaschüler lernten dabei nicht nur die Theorie, sondern auch die Praxis kennen. Sie besuchten die Solvay-Fabrik und beobachteten, wie das Soda hergestellt wird.