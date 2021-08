Eine Aktion der Kolpingsfamilie Rheinberg : Schulmaterialkammer unterstützt 235 Schüler

Rheinberg Auch in diesem Jahr öffnete die Kolpingsfamilie Rheinberg, zusammen mit der Pfarrcaritas, zum Ende der Sommerferien die Schulmaterialkammer im ehemaligen Konvikt an der Lützenhofstraße.

Schon eine Stunde vor der offiziellen Öffnung warteten Kinder mit ihren Familien darauf, ihr notwendiges Schulmaterial für das neue Schuljahr in Empfang nehmen zu können. „Insgesamt wurden in diesem Jahr 235 Schüler und Schülerinnen von uns mit neuen Schulmaterial ausgestattet“, sagt Georg Welp aus dem Team. Die Schulmaterialkammer sei ein beeindruckendes Beispiel dafür, dass Menschen auch in Corona-Zeiten zusammenstehen und sich engagieren.