Initiative von Kolpingsfamilie und Caritas in Rheinberg : Schulmaterialkammer hat 300 Kinder ausgestattet

Rheinberg Auch in diesem Jahr öffnete die Rheinberger Schulmaterialkammer zum Beginn des neuen Schuljahres wieder die Türen zum ehemaligen Konvikt. Dort wurden Hefte, Stifte, Zirkel und andere Dinge an Schüler aus finanziell schwachen Familien ausgegeben.

Die Rheinberger Kolpingsfamilie betreibt zusammen mit der Pfarrcaritas seit Jahren jeweils zum Ende der Sommerferien die Schulmaterialkammer im ehemaligen Konvikt an der Lützenhofstraße. Die Schulmaterialienkammer ist ein hilfreiches und notwendiges Angebot für viele Kinder und Jugendliche. „Durch den Krieg in der Ukraine mit vielen geflüchteten Kindern und den sozialen Folgen der Corona-Pandemie ist die Zahl der unterstützungsbedürftigen Kinder in Rheinberg deutlich gestiegen“, hat das ehrenamtliche Team festgestellt. Vom Anspitzer bis zum Zirkel werden viele Dinge zur Verfügung gestellt. Schon eine Stunde vor der Öffnung hätten viele Kinder mit ihren Familien darauf gewartet, ihr notwendiges Schulmaterial für das neue Schuljahr in Empfang nehmen zu können. Georg Welp vom Team der Schulmaterialkammer zieht Bilanz: „Nahezu 300 Schüler und Schülerinnen wurden in diesem Jahr von uns mit neuen Schulmaterial ausgestattet.“