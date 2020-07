Schulstart-Pakete in Rheinberg : Schulmaterialkammer öffnet wieder

Rheinberg Die von der Kolpingfamilie Rheinberg und dem Caritasverband Moers-Xanten geleitete Einrichtung unterstützt finanziell schwächer gestellte Rheinberger Familien.

Dabei haben die Organisatoren das Prozedere an die aktuelle Corona-Situation angepasst und werden an drei Terminen Materialpakete im ehemaligen Konvikt Lützenhofstraße, ausgeben, und zwar am Samstag, 1. und 8. August, sowie am Montag, 3. August. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, erfolgt die Ausgabe nach Alphabet. Familien, deren Nachnamen mit den Buchstaben A, B, C oder D beginnen, erhalten die zusammengestellten Pakete von 13 bis 14 Uhr, für die Buchstaben E bis J erfolgt die Ausgabe von 14 bis 15 Uhr, K bis N von 15 bis 16 Uhr und M bis Z von 16 bis 17 Uhr.