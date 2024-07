Ehrenamtliche Aktion in Rheinberg Schulmaterialkammer freut sich über Spende der Nachbarschaften

Das ehrenamtlich tätige Team der Schulmaterialkammer habe sich über die großzügige Spende der an der Gourmetmeile beim Sommerfest beteiligten Nachbarschaften sehr gefreut, teilt das Team mit. Die 3050 Euro werden zur Unterstützung der Arbeit eingesetzt. „Wir bedanken uns beim Vorstand der Vereinigung der Historischen Nachbarschaften Rheinbergs und bei allen, die dieses tolle Fest am 6. Juli ermöglicht und unterstützt haben“, so Georg Welp und fügt hinzu: „Vielleicht hatten sie bisher noch nie was von einer Schulmaterialkammer in Rheinberg gehört.“