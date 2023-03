Rheinberger Schulpartnerschaft Schulleiterin aus der Ukraine bedankt sich für die Hilfe aus Rheinberg

Das Gespräch mit Ivanna Kutelmakh findet im Amplonius-Gymnasium statt, im Büro des Schulleiters. An einem sicheren Ort also. Doch die Schilderungen und Berichte der freundlichen Frau aus der Ukraine sind so eindrücklich, so bewegend und ergreifend, dass man sich nach wenigen Minuten fühlt, als sei man mittendrin in diesem schrecklichen Krieg in der Ukraine. Ivanna Kutelmakh ist die Leiterin des ökonomischen Liceums, vergleichbar mit einem Gymnasium, in Lwiw. Jener Großstadt, die ganz im Westen der Ukraine liegt und auf deutsch Lemberg heißt.