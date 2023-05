Projekttag in Rheinberg Schulleben im Zeichen von Europa

Und Sport? Ein Team widmete sich mit seinen Coaches europäischen Lieblingssportarten wie Fußball, Volleyball und Badminton. Die Bandbreite der Themen war nach Einschätzung der Schul-Verantwortlichen so vielfältig wie europäische Menschen und Meinungen. Viele Ergebnisse dieses Tages sind immer noch im PZ ausgestellt, um die Eindrücke nachwirken zu lassen. Am Europatag sei es um das „Innehalten im Schulalltag“ gegangen – und darum, „unseren Namen zu feiern und uns an die Grundvoraussetzung für gemeinsames Zusammenleben in Toleranz zu erinnern: nämlich einen freiheitlich demokratischen Völkerverband“. Es sei wichtig, für Europa einzustehen und den europäischen Gedanken zu leben.