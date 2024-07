Schulfest in Orsoy Drei Schulstandorte, eine Gemeinschaft

Parkplätze waren Mangelware in Orsoy. Grund dafür war das Schulfest der Gemeinschaftsgrundschule am Rheinbogen anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Schulverbundes Budberg und Orsoy. Einige Hundert Schülerinnen und Schüler, Eltern und Großeltern strömten über den Parkplatz am Nordwall, auf dem die einzelnen Jahrgangsstufen einen Spiele-Parcours aufgebaut hatten oder zu den Imbissständen auf dem Schulhof.