Montessorizentrum in Rheinberg Schulfest mit Trommelmusik aus Ghana

Beim Schulfest an den Montessorischulen in Borth stand afrikanische Trommelmusik im Mittelpunkt. Dafür sorgte der ghanaische Schulleiter Louis Wonder Doe, der in der ghanaischen Hauptstadt Accra zusammen mit seiner Frau einen Förderverein führt, der Kinder von der Straße auf die Schulbank führt. Die Borther Schulen unterstützen das Projekt. Zu Beginn des Festes gab es einen Auftritt von Chor und Band in der Kirche St. Evermarus zum „Africa“-Song in selbstgeschriebener Interpretation. Danach gab es auf dem Schulgelände unter anderem eine Trommelvorführung mit Louis Wonder Doe (Foto). Text: up/Foto: Olaf ostermann