Bildung in Rheinberg : Schulmaterialkammer öffnet wieder

Rheinberg Das Team rechnet mit einem steigenden Bedarf an Unterstützung von Familien und fürchtet aufgrund der krisenhaften Zeiten eine abnehmende Spendenbereitschaft.

Vom Anspitzer bis zum Zirkel hält die Schulmaterialkammer alles bereit, was im Schulalltag nötig ist. Und zwar kostenlos. In diesem Jahr werden erstmals Basis-Pakete geschnürt und ausgegeben. Darin enthalten ist eine Art Grundausstattung, die je nach Klassenstufe sowie Grundschule oder weiterführender Schule variiert. Hefte, Schnellhefter, Malblöcke, Radiergummi, Filzstifte finden sich in den Paketen. Nicht enthalten sind beispielsweise Farbkästen oder Marken-Füller. „Das wird nach persönlichem Bedarf ausgegeben“, erläutert Welp. Dabei halte das Team fest, was wer zuletzt bereits erhalten habe.