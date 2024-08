Schützenfest in Rheinberg Kirmes wird am Samstag eröffnet

Am Samstag um 14 Uhr wird die Kirmes eröffnet. Die Sebastianer und die Schausteller laden zum Fassanstich ein. Dann können die Kinder endlich in den kleinen Flugzeuggondeln (Foto) abheben oder auf dem Karussell ihre Runden drehen. Musik-Express und Autoscooter sind eher was für die älteren Kirmes-Besucher. Dazu gibt es Imbiss- und Getränke-Stände, eine Schießbude und Entenangeln und, und, und. Am Sonntag findet ein Kinder- und Jugendschießen statt, am Montag wird der neue König oder die neue Königin ermittelt. Am Schützen- und Kirmesplatz an der Orsoyer Straße ist die Durchfahrt an den Festtagen gesperrt. Auch im Busverkehr gibt es bis zum 7. August Einschränkungen. Das teilte die Stadt mit.