Schützenfest und Kirmes in Rheinberg Berka tanzt sich in Feierlaune

Rheinberg · Am Freitag beginnt das Schützenfest der Sebastianer in der Rheinberger Innenstadt. Am Samstag wird die Kirmes eröffnet. Und dann wird scharf geschossen und es stellt sich die Frage: Wer wird Nachfolger von Königin Kathrin?

30.07.2024 , 17:10 Uhr

Brudermeister Heinz Geßmann (l.) und Geschäftsführer Sebastian Viehoff nehmen den Vogel von der Wand. Er kommt als Deko ins Zelt. Foto: Armin Fischer (arfi)