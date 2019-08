Auszeichnung in Rheinberg : Sebastianus-Kreuz für Jörg Klopertanz

Rheinberg Die hohe Auszeichnung wurde dem St.-Michaelis-Schützen verliehen.

Seit 18 Jahren ist Klopertanz Mitglied bei der St.-Michaelis-Bruderschaft. Von Beginn an hat er sich sehr aktiv in das Vereinsleben eingebracht. Im Jahr 2007 war er Schützenkönig, dann 2008 Bezirkskönig, Stadtkönig und 2009 nochmals Bezirkskönig. Wie Klopertanz selbst sagt, sollte dies nicht alles umsonst gewesen sein, und begründetet damit seinen unermüdlichen Einsatz für die Bruderschaft. Das Festzeltpublikum ließ ihn dann unter stehenden Ovationen von der Bühne gehen.

„Was ich in meiner Zeit als König erhalten habe, war wunderbar und nur in einer Bruderschaft möglich. Dies möchte ich der Bruderschaft zurückgeben“, so Klopertanz. Eine Haltung, die nicht selbstverständlich ist. So macht sich Klopertanz neben seiner Arbeit im Pfarrgarten und im Kirchenvorstand um viele weitere Dinge verdient. Aktionen wie das Maibaumsetzen und Maibaumschießen auf handgefertigte kleine Maibäume, der Stand zu Rosenmontag, das Osterfeuer mit der KJG und anderes seien eng mit seinem Namen verbunden, hieß es.