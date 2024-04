Gäste aus Nordfrankreich in Rheinberg Partnerschaft stärkt die Demokratie

Als Bürgermeister Dietmar Heyde am Mittwoch mit dem Fahrrad in der Stadt unterwegs war, geriet er durch Zufall in eine Schülergruppe. Kinder und Jugendliche aus Rheinbergs Partnerstadt Montreuil-sur-Mer in Nordfrankreich, die eine knappe Woche lang zu Gast am Niederrhein sind. Er habe in lachende, freundliche, friedliche Gesichter geschaut, sagte Heyde am Donnerstag, als jeweils 30 Schülerinnen und Schüler aus Montreuil und Rheinberg ihn im Stadthaus einen geplanten Besuch abstatteten. „Diese Gesichter, dieser herzliche Umgang miteinander, lassen mich hoffen, dass die Kontakte sich verfestigen und nicht schnell abbrechen“, so der Bürgermeister.