Rheinberg Schüler aus der Ukraine kommen nach Rheinberg

Das Amplonius-Gymnasium in Rheinberg freut sich auf Besuch aus der der Ukraine. Wie Direktor Marcus Padtberg im Schulausschuss berichtet hat, stecke seine Schule in intensiven Vorbereitungen für einen Besuch von der Partnerschule aus Lemberg (Lwiw) in der West-Ukraine. Man erwarte eine Gruppe rund 35-köpfige Gruppe von Schülern und ihrer Begleitpersonen. Die Vorbereitungen seien nicht ganz einfach, so Padtberg. Aber es herrsche große Zuvericht, die Hürden zu meistern. Angedacht ist der Besuch für der Woche vom 21. bis 26. Juni. Das Rheinberger Gymnasium pflegt intensiven Kontakt zu den Freunden in der Unkraine intensiv und hat auch bereite mehrere Hilfstransporte in die unter dem Krieg leidenden Schule organisiert. Schulleiterin Ivanna Kutelmakh aus Lwiw hat sich bei einem Besuch Ende März persönlich am Amplonius-Gymnasium für die Hilfstransporte bedankt, die aus Rheinberg in die Ukraine gegangen sind. Ihre eindrücklcihen Schilderungen vom Leben im Krieg ließen niemanden unberührt.